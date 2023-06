Sciopero del trasporto pubblico locale venerdì 7 luglio | a Milano 24 ore di stop al servizio Atm

(Di lunedì 26 giugno 2023) Previsto perun nuovodi 24 ore deldidi, Atm. La giornata di protesta, indetta dalla sola sigla sindacale Faisa-Confai, sarà di portata nazionale ma con modalità diverse in ogni città e, come sempre, la reale partecipazione dei dipendenti si capirà solamente la mattina stessa. Atm fa sapere intanto che in alcune fasce orarie ildi metro, bus e tram verrà comunque assicurato, anche se gli orari garantiti non sono stati ancora pubblicati. Regolare il transito di Trenord e Trenitalia, ininvece il successivo 13, sempre per 24 ore, insieme ad Italo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Treni, sciopero nazionale del 13 luglio: stop di 24 ore per Trenitalia e Italo Corriere della Sera

