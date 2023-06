Schumacher | il comunicato tanto atteso | Le lacrime non possono essere trattenute

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Michal, uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi, ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport. Con i suoi 7 titoli mondiali, ha raggiunto un record che solo Lewis Hamilton è riuscito a eguagliare. Il suo amore per le macchine iniziato all'età di 4 anni lo ha portato a conquistare diversi titoli regionali e nazionali prima di debuttare in Formula 1. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi primati e successi, ma purtroppo nel 2013 un incidente sulla pista da sci l'ha costretto a una lunga convalescenza di cui non si conosce molto, se non la sua famiglia che ha mantenuto la massima discrezione al riguardo. Veniamo a scoprire qualcosa di più sulla vita e i traguardi di Michael. Di cosa parla questo articolo... Michael, uno dei più grandi piloti di Formula 1 ...