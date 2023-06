Scherma | Giochi Europei 2023 oggi | orari lunedì 26 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono cominciati ianche per la. La prima giornata, con fioretto femminile e sciabola maschile, non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Erica Cipressa, unica fiorettista in, si è fermata agli ottavi, mentre tra gli sciabolatori il migliore è stato Luigi Samele, sconfitto all’ultima stoccata nei quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DELLAAIDALLE 9.00ci sarà un solo azzurro in pedana ed è Davide Filippi, che proverà a salire sul podio nella prova individuale di fioretto maschile. Neanche un’italiana, invece, è presente nella spada femminile. Ricordiamo che in questile prove individuali hanno poco valore, visto che ...

