Scherma | Giochi Europei 2023 | Filippi eliminato agli ottavi Oro polacco nel fioretto maschile ed ucraino nella spada femminile

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ancora nessuna meda per l’Italiaaiin corso di svolgimento a Cracovia. In questa seconda giornata le possibilità, però, erano poche, visto che in pedana è sceso il solo Davide. Il fiorettista azzurro si è arresto neglidi finale all’Andrii Pogrebniak. Una sconfitta con davvero tantissimi rimpianti e anche con un po’ di polemica per, che è stato battuto all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14: “Puntavo a una meda e avrei potuto giocarmela. Purtroppo sul 14-14 il mio avversario avrebbe meritato più di una sanzione che gli sarebbe costata il cartellino rosso. Alla fine invece la stoccata decisiva mi ha penalizzato. Mi dispiace ...

Alice Sotero chiude in testa il Ranking Round di scherma valido per la prova individuale femminile del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia: l'azzurra chiude a quota 240 punti grazie ...