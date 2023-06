(Di lunedì 26 giugno 2023) Una clamorosa indiscrezione di calciomercato riguardante il Napoli e lapotrebbe vestire la maglia azzurra. Il Napoli sta tracciando le proprie strategie di calciomercato per la prossima stagione, con Rudi Garcia in attesa dei primi colpi in grado di rafforzare la rosa a sua disposizione. Uno dei ruoli che gli azzurri pensano di potenziare è quello di esterno destro d’attacco, soprattutto qualora uno tra Lozano e Politano dovesse essere ceduto. Giuntoli e Zanoli allaal Napoli:tra Napoli e? Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, lancia su Twitter una fortissima indiscrezione che vedrebbe la possibilità di unotra Napoli e. Ai bianconeri dovrebbero ...

Insieme compongono un manifesto di un nuovo umanesimo musicale basato sulloe l'equilibrio ... E pure una, come la cover di "Beautiful" di Christina Aguilera "L'altro giorno, all'alba, ...In attesa dell'inizio del torneo Grande, dunque, per i raccattapalle di Wimbledon , ... I due hanno anche effettuato qualchein doppio, tra grandi sorrisi e divertimento. E, ad un certo ...Grandeper i raccattapalle di Wimbledon 2023, impegnati in questi giorni negli allenamenti in ... I due hanno anche giocato qualchein doppio.

Scambio a sorpresa con la Juventus, Federico Chiesa al Napoli! Spazio Napoli

TERNI Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia dei carabinieri mentre percorreva via dell' Argine, nei pressi del lungonera, assistevano allo scambio di stupefacenti tra un italiano ed ...Dalla porta all’attacco la squadra campana è stata una sorpresa anche perché in estate sembrava pronta a sfaldarsi con cessioni molto importanti. Se dovesse mai arrivare il double sicuramente a Napoli ...