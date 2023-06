Sava di Baronissi | ritorna “A Maronn e nott”

(Di lunedì 26 giugno 2023) La serata, organizzata dai giovani della comunità savese, sarà allietata dal concerto del Cantore Pellegrino Vincenzo Romano con canti popolari della nostra tradizione, durante la quale si potrà degustare fritti e sfizi vari, dolci e dalla sangria e buon vino. Si dà inizio quindi alla festa aedizione 2023 che ci porta alla grande e solenne processione domenica 9 luglio accompagnata dalla Banda “Città di Gioia del Colle” in provincia di Bari e con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici della ditta Mauro di Aiello di. Il tutto culminerà lunedì 10 luglio con lo spettacolo degli “ARTETECA” direttamente da Made in Sud in Piazza Massimo Troisi. Segui ZON.IT su Google News.

Attimi di tensione nella giornata di ieri tra i residenti della frazionedi, dove - come riporta Salerno Today - è scoppiata una bombola di gas in un garage in via Rocco Sica . L'esplosione è avvenuta intorno alle ore 15:30. Sul posto sono giunti velocemente ...