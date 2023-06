Sassuolo | Carnevali | “Frattesi? Non ho mai incontrato il Milan” | News

2023 - 06 - 26 15:27:40 Frattesi, parla: "Servono 40 milioni" Il futuro di Frattesi è sempre più un rebus. Ne ha parlato l'uomo mercato del: 'I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Al tempo stesso siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando. Ma come ogni trattativa si discute, non c'...Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato delle possibili cifre per l'affare Frattesi La bagarre per Davide Frattesi sta ufficialmente per scatenarsi. Tra le big in corsa per ...Commenta per primo Non solo Frattesi e seconde squadre. Intervistato da GR Parlamento l'ad del, Giovanniha commentato anche la scelta di Allegri di dire no alle offerte dall'Arabia Saudita e la possibilità che Magnanelli vada con lui in bianconero. ALLEGRI - 'Il no di ...

Sembrava potesse esserci l'inserimento del Milan, ma le parole del dirigente spengono ogni possibilità d'acquisto.Davide Frattesi è il nome che sta infiammando il mercato estivo italiano. Il centrocampista del Sassuolo piace tanto alla maggioranza delle big di Serie A. Inter, Milan, Juventus e Roma osservano con ...