Sarzilla ai Giochi Europei sognando le Olimpiadi | un podio per andare a Parigi

(Di lunedì 26 giugno 2023) TRIATHLON. Mercoledì 28 giugno a Cracovia il 34enne di Seriate (35 tra dieci giorni) cercherà l’exploit agli European Games nella gara che può valere la carriere: un piazzamento tra i primi tre regala il pass per la kermesse del ’24.

... tre ragazzi (Sergiy Volodymyrovych Polikarpenko, Gianluca Pozzati, Michele) e l'ambizione di confermare la crescita a livello sportivo. "Ci presentiamo aiEuropei con atleti che ......35enne di Seriate cercherà l'exploit che vale la carriera agli European Games di triathlon che per i primi tre al traguardo valgono la qualificazione diretta aidel prossimo anno....Saranno ben 11 gli sport in programma che qualificheranno gli atleti europei per iOlimpici ... Verena Steinhauser, Sergiy Volodymyrovych Polikarpenko, Gianluca Pozzati, Michele. TUFFI (...

Sarzilla ai Giochi Europei sognando le Olimpiadi: un podio per ... L'Eco di Bergamo

1 minuto per la lettura CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “Il triathlon italiano sta crescendo molto: dall’attività giovanile a quella amatoriale passando per l’organizzazione di prestigiosi eventi int ...TRIATHLON. Mercoledì 28 giugno a Cracovia il 34enne di Seriate (35 tra dieci giorni) cercherà l’exploit agli European Games nella gara che può valere la carriere: un piazzamento tra i primi tre regala ...