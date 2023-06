Sarri professore per un giorno | lezione a Coverciano al Master UEFA Pro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Maurizioè considerato un ‘maestro’ del calcio, le sue squadre giocano un calcio spettacolare e l’ultima stagione alla Lazio si è conclusa addirittura con il secondo posto in classifica. Nel corso della carriera ha vinto anche tanti premi personali: la Panchina d’oro per la stagione 2015-2016 alla guida del Napoli e la Panchina d’argento per il campionato 2013-2014 con l’Empoli in Serie B. L’attuale allenatore della Lazio è intervenuto questa mattina aper tenere unaagli allievi del corso perPro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico. “È sempre un piacere venire qui”, le parole di Maurizioprima delle due ore di confronto con i corsisti. Il tecnico ha parlato delle sue idee tattiche, della gestione del gruppo e del suo staff. L'articolo ...

Questa mattina, il maestro speciale era il mister della Lazio , Maurizio, che ha spiegato le sue idee tattiche e ha fornito consigli importanti riguardo la gestione di una rosa al completo e ...

I due ex giallorossi stanno svolgendo il corso per tecnici Uefa Pro e, questa mattina, hanno ricevuto i consigli e le spiegazioni del mister della Lazio ...