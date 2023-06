Sarah Ferguson rivela | «Sono stata operata per un cancro al seno»

Una brutta notizia arriva dalla famiglia reale inglese, uno dei cui membri è stato colpito dal cosiddetto 'male del secolo'. Ad essere afflitta da una forma tumorale al seno è, nota come 'Fergie', la ex moglie del principe Andrea e madre delle principesse Eugenia e Beatrice . Un rappresentante della duchessa di York, 63 anni , dice ha confermato alla stampa ...Leggi Anche La principessa Eugenia di York mamma bis: è nato Ernest George Ronnie Il racconto della malattia, è stata dunque assente per qualche giorno dalla scena pubblica, in ..., 63 anni, ex moglie del principe Andrea d'Inghilterra, è stata operata per un tumore al seno . Come riporta il Sun, il portavoce della duchessa di York: 'Le era stata di recente ...

Sarah Ferguson operata per un cancro al seno TGCOM

La Duchessa di York si è sottoposta a un intervento chirurgico dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno a seguito di una mammografia di routine ...La Duchessa di York ha ricevuto la notizia durante uno screening mammografico di routine, ed è stata immediatamente sottoposta ad un intervento. L'ex moglie del principe Andrea e madre di Eugenia e Be ...