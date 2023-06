Santanchè fulmina Report e non si dimette | “Maggioranza compatta” | GUARDA

(Di lunedì 26 giugno 2023) "Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Quando i capigruppo decideranno interverrò, aspettate serenamente. La, anzi più che". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché, a margine del convegno Direzione Nord, a Milano, rispondendo ai cronisti sull'inchiesta della trasmissionesulle sue aziende. L'esponente di Fratelli d'Italia è stata netta: “rmi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a? Dovete cercare altre cose per far sì che lanon sia”.

