Santanché | Dimettermi? E per cosa?

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Le dimissioni? "Su che? Sia serio. Si', andiamo dietro a Report?". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanche', rispondendo a chi le chiedeva se avesse mai pensato alle dimissioni in questi giorni, dopo l'inchiesta di Report sulla gestione delle sue società. "Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni, aspettate serenamente", ha aggiunto il Ministro a margine di un evento di Direzione Nord a Milano, rispondendo ai cronisti. E ha così replicato a chi chiedeva delle richieste di riferire in Parlamento: "Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far si' che la maggioranza non sia compatta". La virtual influencer "La Venere di Botticelli sarà sempre la nostra virtual influencer ma in versione invernale. La vedrete con gli ...