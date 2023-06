Sanofi lancia la campagna "Vacciconcura" per viaggiatori più consapevoli

(Di lunedì 26 giugno 2023) MILANO - Con l'arrivo della bella stagione torna anche la voglia di partire per staccare la spina. Rispetto al calo dovuto alla pandemia, nel 2023 si riscontra un ulteriore recupero, con l'89% degli italiani che ha in programma viaggio di vacanza nel corso di quest'anno, di cui il 20% oltre i confin

'VacciConCura': un nuovo portale e una campagna social per i viaggiatori che vogliono partire in sicurezza Con l'arrivo della bella stagione torna anche la voglia di partire per staccare ...È proprio a questo scopo chela campagna di sensibilizzazione "VacciConCura", iniziativa promossa insieme a SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni) che si ...... le soluzioni del futuro ManpowerGroup, leader nelle innovative workforce solutions,il ... Agos, Assicurazioni Generali, BAT ITALIA, Ferrero, Lightsource BP,, Unicredit, Yamamay. "Abbiamo ...

Sanofi lancia la campagna “VacciConCura” per rendere i viaggiatori ... Spot and Web

MILANO (ITALPRESS) - Con l'arrivo della bella stagione torna anche la voglia di partire per staccare la spina. Rispetto al calo dovuto alla ...Tomasi (SIMVIM): "Le vaccinazioni rappresentano un efficace metodo preventivo per molte delle malattie che si possono contrarre in viaggio" ...