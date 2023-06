Sanità | smontata la propaganda della Schlein

(Di lunedì 26 giugno 2023) Riccardo Starace, responsabile salute per Confapi, si contrappone a sindacati e Pd che vanno in piazza: "Grande attenzione da Meloni sulla. Il ministro Schillaci sta andando nella giusta direzione"

