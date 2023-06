Sangiuliano commenta lo sfregio al Colosseo | “Atto gravissimo”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Ministro della Cultura Gennaro, inorridito,loal, l’ennesimo tentativo di rovinare una bellezza storica di Roma: “Un, indegno. Indice di totale inciviltà. Reputoche un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio storico come il”. Per cosa poi? Incidere il nome della L'articolo proviene da Il Difforme.

Colosseo sfregiato da turista, Sangiuliano: "Nessuna tolleranza per inciviltà" Sky Tg24

L'incisione di un nome su un monumento storico può sembrare un gesto romantico per alcuni, ma si tratta, in realtà, di vandalismo. A Roma, un turista ha commesso un tale gesto, incrinando l'integrità ...Rischia almeno quindicimila euro di multa e il carcere fino a cinque anni il giovane turista - ancora non identificato - che ha imbrattato il Colosseo incidendo con delle chiavi il nome suo e della fi ...