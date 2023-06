Sampdoria | salta Grosso! Restano in 2 | un giovane talento e un ex campione

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo la promozione con il Frosinone e la rinuncia alla Serie A, Fabio Grosso sembrava intenzionato a ripartire da un grande club in Serie B con ambizioni di promozione immediata, come la. E invece, nelle ultime ore, le parti si sono allontanate e i rapporti raffreddati. Quell’accordo che sembra ormai solo questione di tempo, secondo Sky Sport, è addiritturato. E adesso? Due candidati per la panchina Per il ruolo di allenatore delladue candidati, entrambi italiani ed entrambi provenienti dalla Turchia. Il loro background sportivo è totalmente differente. Il primo nome è quello di Francesco Farioli, carriera dilettantistica da sportivo, ma un propensione davvero interessante per un ruolo in panchina. Laureatosi in filosofia all’Università degli Studi di Firenze con una tesi sul calcio, ...

Piace anche a Spezia e. Ma il Verona, piazza che Baroni ha avuto modo di conoscere da calciatore per tre stagioni e poi come vice allenatore di Alberto Malesani, resta ipotesi molto ...Quando sembrava vicina la fumata bianca, ecco l'inatteso stop. La trattativa che avrebbe dovuto portare Fabio Grosso a sedere sulla panchina dellaè momentaneamente in stand - by. Uno stop giustificato dai dubbi dell'allenatore ex Frosinone, con il ripensamento che potrebbe far saltare l'intera operazione. Perché il tecnico non è ...Lo ammetto, sa quante volte ci guardavamo e dicevamo: e setutto per aria Ricordo marzo, ... Ladeve vivere nello spirito di Paolo Mantovani e nell'inconfondibile stile che lui ha ...

Da domani, Radrizzani e Manfredi dovranno concentrarsi su una nuova struttura societaria per la Sampdoria. Tra i numerosi incontri che i due dovranno sostenere ce n'è anche uno con l'attuale CdA, comp ...C’è fiducia nel “sì” dell’ex tecnico del Frosinone. I due investitori hanno in programma una serie di incontri con il management per definire la struttura ...