Sampdoria | salta Grosso | adesso il favorito è Francesco Farioli

(Di lunedì 26 giugno 2023) Continuano i casting in casaper sedere sulla panchina blucerchiata nella prossima stagione. Nella giornata di lunedì sarebbe infattito l’accordo con Fabio, appena divisosi dal Frosinone nonostante la vittoria del campionato di Serie B.quindi in pole position siede. 34 anni,ha da poco chiuso la sua esperienza all’Alanyaspor. Se non si trovasse l’accordo nemmeno con lui, allora si vedrebbe ancora in Turchia, con lo svincolato Andrea Pirlo alla ricerca di una panchina importante. SportFace.

Piace anche a Spezia e. Ma il Verona, piazza che Baroni ha avuto modo di conoscere da calciatore per tre stagioni e poi come vice allenatore di Alberto Malesani, resta ipotesi molto ...Quando sembrava vicina la fumata bianca, ecco l'inatteso stop. La trattativa che avrebbe dovuto portare Fabio Grosso a sedere sulla panchina della è momentaneamente in stand - by. Uno stop giustificato dai dubbi dell'allenatore ex Frosinone, con il ripensamento che potrebbe far saltare l'intera operazione.

Non c'è accordo tra Fabio Grosso e la Sampdoria: i blucerchiati valutano altri due profili per il ruolo di allenatore, domani la scelta ...