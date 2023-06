Sampdoria | fumata nera per Grosso Ora c’è Farioli

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lae Fabionon hanno trovato l’accordo per firmare il contratto. Ora per la panchina blucerchiata c’è FrancescoLae Fabionon hanno trovato l’accordo per firmare il contratto. È arrivata, quindi, unae la società genovese ha deciso di puntare su altri profili Secondo quanto riportato da Sky Sport, ora per la panchina blucerchiata c’è Francesco, ex allenatore dell’Alanyaspor, con Andrea Pirlo come alternativa.

Colpo di scena in casa Sampdoria. Fabio Grosso sembrava destinato a prendere la guida dei blucerchiati come successore di Dejan Stankovic, ma l'ex allenatore del Frosinone non ha raggiunto l'intesa to ...Fabio Grosso, quasi certamente, non sarà il prossimo allenatore della Sampdoria. Dopo aver incontrato la dirigenza blucerchiata l'allenatore ha infatti declinato l'offerta.