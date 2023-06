Salvo Sottile in love con la senatrice leghista? Il gossip impazza

(Di lunedì 26 giugno 2023)e Lucia Borgonzoni stanno insieme? E’ il settimanale “Oggi” ad avanzare questa ipotesi a corredo di alcune foto scattate questo weekend al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Domenica 25 giugno, il giornalista e conduttore televisivo e lae membro del governo di Giorgia Meloni, nonché Sottosegretario del ministero della Cultura in quota Lega, sono stati pizzicati insieme in piscina. E’ bastato questo ad accendere il. Perchè Lucia Borgonzoni si trovava in Sardegna Lucia Borgonzoni si trovava al Forte Village per partecipare al “Filming Italy Sardegna Festival” organizzato e diretto da Tiziana Rocca. Laera attesa ad un convegno dal titolo “La sala cinematografica allunga al stagione e si prepara alla ...

Dal 7 marzo 2010 al 7 giugno 2013 ha curato e condotto conil programma di cronaca nera Quarto grado in onda su Rete 4. Dal 7 al 28 ottobre 2012 ha guidato, su Canale 5 con Alessio ...non sarà più alla conduzione de I Fatti Vostri ma sbarcherà su Rai3 con un programma in prime time in onda o la domenica o il lunedì sera. Alberto Dandolo... che ha condotto con Paola Perego, ma che non ha rifatto nella stagione successiva poiché al fianco della Perego la Rai ha chiamato

Salvo Sottile in piscina con Lucia Borgonzoni: tra il giornalista e la senatrice c’è del tenero OGGI

Le voci di una storia tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni aveva fatto capolino sul quotidiano "Il Messaggero" a fine febbraio. Un chiacchiericcio di cui il giornalista Andrea Scarpa aveva chiesto con ...