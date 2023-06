Salvate Maya | la recensione | canto alla negligenza sociale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ladi, documentario firmato Netflix sul caso della piccolaKowalski e della sua famiglia, dove il mondo dell'assistenzasi fa covo di serpi cieche al dolore everità. A volte un piccolo nucleo domestico, con le sue problematiche, i suoi sorrisi, le sue lacrime nascoste, può elevarsi a rappresentante di soprusi universali, sofferenze condivisibili. I dolori di uno si tramutano così in quelli di altri mille sconosciuti. E basta una voce alzata, un no sbattuto tra le linee di un telefono, che il silenzio di molti si fa la denuncia di un singolo. Come sottolineeremo in questadi, il documentario disponibile su Netflix eleva il caso della famiglia Kowalski come atto ...

La recensione del documentario con il quale Henry Roosevelt cerca di far luce sul caso diKowalski. Su Netflix dal 19 giugno ...

