Questi solo alcuni highlights del Rapporto didel Gruppo Barilla. "Agricoltura, ... di avere dei prodotti che soddisfacessero l'emozione del gusto, della nutrizione, della, ...Padova, 26 giu. - Una profonda interconnessione lega laumana e quella del pianeta. Sono quattro le leve su cui agire per dare valore al binomio '' e la farmaceutica può dare un importante contributo. Su questo si sono confrontati esperti, pazienti e istituzioni nell'incontro a porte chiuse, che si è svolto in questi ...... includendo tematiche come casa, lavoro,e salario; diritto alla libertà di movimento , ... diritto all'ambiente : l'importanza di considerare ladel pianeta come elemento ...

'Salute e sostenibilità', dalla farmaceutica un contributo importante Il Dubbio