Salt Bae | “Ecco perché sono sceso in campo durante la finale dei Mondiali”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lo chefBae è il macellaio più ricco del mondo, diventato popolarissimo grazie ad un semplice gesto come quello di spargere sale sulle bistecche che prepara: i video e le foto che lo ritraggonola sua “performance” spopolano sui social. Ma Bae è stato anche ripreso inla premiazione delladi Coppa del Mondo tra Argentina e Francia e adesso, a distanza di mesi, ha svelato il. “Amo l’Argentina. Ho vissuto lì.andato a sostenerli. Molti componenti della squadra erano venuti al ristorante. Non mi sentivo estraneo. È stato un momento speciale. Non metterei mai più piede suldella Coppa del Mondo. Non volevo pubblicità – ha continuato – avevo voglia di farlo. Poi è stata un po’ una sorpresa. C’erano almeno ...

... Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho,, ...A distanza di mesi dalla finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia, lo chefsvela il motivo per il quale era sul terreno di gioco durante la premiazione ed annuncia che non metterà più piede in campo durante i Mondiali . "Amo l'Argentina. Ho vissuto lì. Sono andato ...Il vero nome disarebbe Nusret Gokce , figlio della Turchia orientale, è imprenditore e ristoratore. Apre il suo primo ristorante a Istanbul nel 2014 e avvia una catena di steak house ...

La versione di Salt Bae: "Ecco perchè ero in campo ai Mondiali" Corriere dello Sport

Lo chef diventato celebre con la mossa del sale aveva creato polemica quando era sceso sul campo della finale dei Mondiali per festeggiare la vittoria dell'Argentina.Lo chef spiega il motivo per il quale era sul terreno di gioco insieme a Messi e compagni per festeggiare la vittoria dell'Argentina ...