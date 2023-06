Salernitana | Colantuono | 'Dia fortissimo Allettante per la Fiorentina | ma non solo'

La, attraverso l'amministratore delegato Maurizio Milan , alza il sipario nei saloni ... dove per la prima volta Walter Sabatini disse 'instant team' e dove Stefano, responsabile ......una figura di supporto a'. E' difficile ma non impossibile - nel calcio mai dire mai - che possa essere David Giubilato . L'ex difensore del Salerno Calcio in D, dellain C2 e ......della proprietà che aveva pensato all'ex centrocampista del Milan già dopo l'esonero di. ... Francesco Farioli e Giuseppe Iachini sono altri nomi che potrebbero fare al caso della

Salernitana, Colantuono: 'Dia fortissimo. Allettante per la Fiorentina ... Calciomercato.com

Stefano Colantuono, ex allenatore e attuale responsabile del settore giovanile della Salernitana, ha parlato oggi a 'Viola Amore Mio' in onda su Radio Firenzeviola. Queste le sue ...C'è un'asta per Marotta, mentre la Viterbese ha intenzione di organizzare una test per vedere all'opera diversi under in vista della prossima stagione. Intanto l'ex ...