Salario minimo | Schlein | ' stiamo provando a battere un colpo insieme tutte le opposizioni'

Contro le guerre e per la pace, giù le armi e su i salari, per il reddito universale ed il, per la riconversione ecologica ed i beni comuni, contro le privatizzazioni dei servizi ...chi Chi non ha firmato i contratti collettivi di lavoro non è tenuto a rispettare i minimi salariali previsti. Lo ribadisce una sentenza del Tribunale Ue . Per tutelare i lavoratori ...Illegale in Germania dovrebbe aumentare di 41 centesimi, arrivando a 12,41 euro l'ora all'inizio del 2024. La raccomandazione per l'aumento arriva dalla Commissione sul...

Contratti pirata, dal commercio alla meccanica ecco quanto perdono i lavoratori Il Fatto Quotidiano

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “Il salario minimo è un tema fondamentale. Il governo sta approvando a spallate il Dl lavoro, che aumenta precarietà e povertà. Stiamo provando a capire se tutte le opposizi ...BERLINO (Reuters) - Una commissione nominata dal governo tedesco ha proposto di aumentare il salario minimo a 12,41 euro all'ora a partire dal 2024 e a 12,82 euro dal gennaio 2025, anche se gli analis ...