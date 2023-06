Safilo tratta con gruppo Lvmh per stabilimento Longarone

(Di lunedì 26 giugno 2023)ha in corso unativa in fase avanzata con Thelios, società attiva nel settore dell'occhialeria e appartenente al, circa la valutazione di una possibile cessione dello ...

L'eventuale operazione consentirebbe di preservare il "know - how del sito e di assorbire una parte consistente del personale coinvolto nello stesso", spiega. La società ha reso noto inoltre ...A fine gennaioaveva comunicato di stare valutando soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone 'vista l'evoluzione del portafoglio prodotto, il contesto economico, le dinamiche ...

Safilo ha in corso una trattativa in fase avanzata con Thelios, società attiva nel settore dell'occhialeria e appartenente al gruppo Lvmh, circa la valutazione di una possibile cessione dello stabilim ...MILANO (Reuters) - Safilo ha in corso una trattativa in fase avanzata con il produttore di occhiali Thelios, controllato dal gigante francese del lusso Lvmh, per la cessione dello stabilimento di ...