Sabaudia | Scalfati | “Sono certa che la Nazionale di canottaggio rimarrà sul Lago di Paola”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023)– “La prima prova di Coppa del Mondo è stato un evento voluto fortemente dalla passata amministrazione dima non ha nulla a che vedere con gli allenamenti delladiche da decenni fruisce deldie dell’accoglienza che tutti tributano agli atleti”. Lo scrive, in una nota, Anna. “Mettere in piedi una organizzazione di un evento mondiale non è facile ed è triste che sia finita con una indagine della magistratura e con degli arresti. Questo – se ha rovinato i rapporti tra Fic e amministrazione comunale – non incide minimamente sul rapporto che la mia famiglia ha da decenni con la Federazionedi. Presto ci riuniremo con Giuseppe Abbagnale e con il Presidente ...