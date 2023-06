Russia | Tajani | ' Ora Putin è più debole Biden non ci ha chiamati? No | ma'

...rispondendo ad una domanda sulle consultazioni di Joe Biden con alcuni leader europei sulla crisi intra i quali non c'era Giorgia Meloni. "Noi siamo un grande Paese - ha aggiunto- , ...Come diciamo che lanon può interferire nella situazione interna di un Paese, non possiamo farlo noi", ha affermato. "Non abbiamo fatto la guerra alla. Non siamo contro la,...Per saperne di più NOTIZIE DALL'ITALIA Non siamo contro la, afferma. Il ministro degli Affari esteri Antonioè intervenuto più volte nelle ultime ore per rassicurare gli italiani ...

Tajani: “La Russia esce indebolita dalla crisi ma noi non siamo in guerra con Mosca La Stampa

The Russian army is certainly not stronger without the Wagner mercenary group, Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani said on Monday. © ANSA ...Tajani: "Non siamo in guerra con la Russia. Noi difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, non agiamo per intervenire in Russia".