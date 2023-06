Russia | Tajani | “Noi siamo con l’Ucraina | ma non in guerra con Putin Monitoriamo la situazione e ribadiamo il nostro sostegno a Zelensky”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Stiamo seguendo l’evolversi dellain, ma ribadisco che non tocca a noi interferire nella sua politica interna. Certamente, l’assenza di Wagner non rafforza l’armata di, ma noi nonincon lui. Noicon”. Così il ministro per gli Affari Esteri, Antonio, in ingresso al Consiglio dell’Ue per gli Esteri, che si riunisce oggi a Lussemburgo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

