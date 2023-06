Russia | Shoigu visita le truppe Prigozhin è sotto inchiesta Putin non si fa vedere

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 26 giugno 2023) l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) sostiene che l'ammutinamento disarà pure fallito, ma il Cremlino si trova ora ad affrontare una situazione "profondamente instabile". Nel frattempo in un'intervista a Rossiya 1 registrata il 21 giugno scorso e di cui riferisce oggi la Tass, Vladimirafferma che la sua priorità è l'attenzione all'operazione militare speciale in Ucraina. "Così comincio la mia giornata e così la finisco", afferma il presidente russo. Zelensky, in russo, ha commentato: "non è più a Mosca, si nasconde"