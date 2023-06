Russia | Prigozhin | “Non era un golpe Volevano sciogliere la Wagner”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Torna a parlare il capo della, Yevgeny, il quale con un audio di 11 minuti dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in. Le autorità avevano deciso dilail primo luglio a seguito di “intrighi”, ha denunciato. “La marcia – ha detto, riferendosi al tentatodei suoi mercenari – ha mostrato che nel paese c’è un evidente problema di sicurezza”. Laha dato vita alla sua marcia verso Mosca per “esprimere una protesta” e “non per rovesciare il governo del Paese”, ha detto. La marcia organizzata verso Mosca dallaaveva lo scopo di impedire la “distruzione” della compagnia militare privata e chiamare alle loro responsabilità “quegli individui” che “hanno ...

