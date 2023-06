Yevgeny Prigozhin ha diffuso attraverso i suoi canali un messaggio audio di undici minuti in cui da' la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni ine spiega che la decisione di ...Le 36 ore trascorse tra venerdì e sabato sono state fra le più convulse dellamoderna, un po'... Dopo giorni di fermento, Prigozhin ha sconfessato leaddette da Putin per invadere l'...... Evgenij Prigozhin , ha diffuso un audio di 11 minuti , in cui ha spiegato ledella rivolta ... Dal suo quartier generale in, a San Pietroburgo, il gruppo di mercenari ha intanto fatto ...

Russia, le ragioni di Prigozhin in un audio di 11 minuti - Mondo Agenzia ANSA

Le autorita' russe avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio. Lo denuncia il capo della brigata di volontari che finora aveva avuto ...Il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, ha diffuso un audio di 11 minuti in cui ha spiegato le ragioni della rivolta contro le truppe russe lo scorso fine settimana. Wagner era destinato a ...