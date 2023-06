Russia | Lavrov | ‘manterremo nostra presenza militare in Africa’

(Di lunedì 26 giugno 2023) Mosca, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) – Laprevede di mantenere la sua, in gran parte costituita dal gruppo di mercenari Wagner, in Mali e nella Repubblica Centrafricana. Lo ha dichiarato alla tv di Stato il ministro degli Esteri Sergei, aggiungendo che, su richiesta dei governi competenti, “diverse centinaia di militari stanno lavorando nella Repubblica centrafricana, diciamo come istruttori, e questo lavoro continuerà”.Come ha riconosciuto, la maggior parte del personale che lavora sia nella Repubblica Centrafricana che in Mali è legato a Wagner, che ha organizzato un improvviso ammutinamento nel sud dellaed è avanzato verso Mosca durante il fine settimana.ha detto che la speculazione che la...

Le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio, volevamo protestare non rovesciare il governo, abbiamo organizzato la marcia per impedire la distruzione del gruppo. Così il leader ...Dice che non fu golpe, ma protesta per sopravvivere. Ribadisce lealtà a Putin, ma non parla del destino del suo gruppo. Voci di insediamento in Bielorussia.