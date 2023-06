Russia | la diretta – Shoigu visita le truppe in Ucraina Media | “Prigozhin tentò di contattare Putin durante la rivolta”

...di golpe della Wagner guidata da Evgheny Prigozhin ha messo in luce 'crepe reali' innell'... Blinken ha sottolineato che il leader della Wagner ha lanciato 'una sfidaall'autorità di ...Noi difendiamo l`indipendenza dell`Ucraina, non agiamo per intervenire in'. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, in una intervista a La Stampa. 26 giu 05:44 Cina, ...Gli eserciti e le forze in campo di, Ucraina e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare ...

Russia: il ritiro della Wagner. Prigozhin sparito. Blinken e Macron: crepe nella leadership di Putin. Pechino: sostegno a ... Agenzia ANSA

E' la sua prima apparizione pubblica dall'ammutinamento del gruppo Wagner nel fine settimana. Il fallito colpo di stato del leader del ...Quella del ministro della Difesa è la prima apparizione pubblica dall’ammutinamento di Wagner nel fine settiman. Secondo il sito indipendente Meduza ha cercato di mettersi in contatto con il Cremlino ...