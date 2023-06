Rugby a 7 femminile | Giochi Europei 2023 | Italia fuori ai quarti | finisce la corsa verso le Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Seconda giornata a Cracovia per il torneo diseven deie per la palla ovale l’impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alledi Parigi 2024. Oggi si è chiusa la fase a gironi e per il torneosono andati in scena anche idi finale. Ecco come è andata. Nella fase a gironi le azzurre rialzano la testa dopo i due ko di ieri e con la Norvegia arriva un netto 57-0. Nel primo tempo mete di Ranucci, Buso due volte, poi Stefan e Granzotto per il 31-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa l’insiste e va a segno con Stefan, Rigoni, Paganini e nuovamente Stefan per il 57-0. Risultato che vale il terzo posto dietro a Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Decisivi per le azzurre i risultati degli altri ...