Roscani FdI | Il 29 giungo al via Fenix | festa di Gioventù Nazionale | tanti ospiti tra i Ministri

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2023 “è ladi, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, giunta alla sua quarta edizione. Si terrà dal 29 giugno al 2 luglio al Laghetto dell'Eur. Il titolo è “Lo chiameremo futuro, coordinate per portare in alto l'Italia”, è il modo per raccontare quello che vogliamo fare come movimento giovanile. È un vero e proprio villaggio della. Numerosidella politica, del giornalismo e della cultura. Ci saranno iBernini, Valditara, Roccella, Musumeci, Crosetto, Lollobrigida, ci sarà una intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Ci sarà anche un'intervista a Brunello Cucinelli. Insomma un vero e proprio spaccato della politica e della società italiana ...