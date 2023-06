Roma | stop agli spettacoli di Piero Angela ai Fori Imperiali

... in alcuni casi, dopo due stagioni di. Ecco l'elenco degli eventi da non perdere Il 2023 della ... ae Milano nella seconda metà di luglio col loro Loud Kids Tour Vai alla Fotogallery... Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province die ... alle sue iniziative e al supporto di tante manifestazioni ed eventi sui territori dopo loimposto ...Dopo un anno di- non è ben chiaro se per una questione legata ai diritti, alla voglia di sperimentare altro o ... Divorziato, ha un figlio da un precedente matrimonio, convive acon Vittoria ...

ZTL Roma, stop definitivo a questi modelli di auto: cambia di nuovo ... Mondo Fuoristrada

L'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino ha voluto esprimere la propria disapprovazione per la sospensione degli spettacoli ideati dal noto giornalista ...Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Nella lotta contro la droga il governo “non vuol esser un approccio paternalistico: lo stato etico non c’entra niente, c’entra la responsabilità delle istituzioni, c’entra ...