Roma | Foti attacca l’arbitro Taylor | “gli hanno dato un premio in denaro”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 giugno 2023) Gli strascichi polemici della finale di Europa League frae Siviglia non accennano a placarsi anche a diverse settimane di distanza. Il nuovo spunto per gettare benzina sul fuoco arriva dalla nomina delfra l’èlite UEFA per la prossima stagione. Una notizia che, vista la contestazione verso l’arbitraggio della finale (lalamenta 1 rigore none 2 rossi non estratti), non ha raccolto pareri positivi dalle parti di Trigoria. A parlare è stato Salvatore, vice di Mourinho, che su Instagram ha pubblicato due storie dedicate al direttore di gara britannico: “io gli darei anche unina sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto“. Nella seconda storiaha pubblicato il frame del tocco di ...