Roma e Napoli senza taxi | parte il programma di raddoppio corse Manfredi | “Elimineremo le mele marce”

(Di lunedì 26 giugno 2023)sono. Una nuova emergenza si apre nel trasporto pubblico delle due metropoli, con ragioni che sembrano differenti. Nella capitale c’è una sorta di paralisi, con lunghe file di persone all’esterno delle stazioni e interminabili attese al numero per le prenotazioni. E cresce la rabbia di chi prova a spostarsi in cittàmezzo privato, come dimostrano le decine di tweet corredati da foto che ritraggono soprattutto la stazione Termini. Al via la seconda guida Il Comune diera corso ai ripari a fine maggio con un nuovo regolamento e un’ordinanza che dava il via libera all’introduzione delle cosiddette “seconde guide”, ovvero la possibilità di far circolare la stessa macchina, guidata da due diversi autisti, su più turni durante la giornata. E proprio ...

Ai piedi del podio troviamo ilcampione d'Italia con 37.042.280 ascolti totali e 974.797 di media a partita. A chiudere la top 5 è invece la, che vanta 32.973.726 spettatori totali, con ...... invece, arriverà soltanto 3 anni dopo contro laal Comunale) o per l'esordio in prima squadra ... tra cui quella del 6 aprile 1975 contro il, sua ex squadra, che valse un pezzo di Scudetto ..., Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta eproveranno a fare strada in Europa League, mentre la Juventus punta a vincere la Conference. Non ...

Linea Roma - Napoli AV (direzione Roma), circolazione ferroviaria ... RFI

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È uno dei grandi saggi del calcio italiano, premiato dal settore tecnico della Figc con una Panchina d'oro per la stagione 2015-2016 alla guida del Napoli e con una Panchina d'argento per il campionat ...