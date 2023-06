Roma “Dammi 100mila euro o ammazzo te e tuo figlio” | 26enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino straniero gravemente indiziato di estorsione aggravata ai danni di un anziano 90enne. In, infatti, è finito unmacedone che ormai da mesi con insistenza, avrebbe vessato un anziano 90enne invalido e suo, minacciandoli di morte e di vari danneggiamenti se non avessero soddisfatto la sua esorbitante e pretestuosa richiesta di 100.000, pretesi a titolo di un non meglio specificato risarcimento. Le vittime, esasperate dall’esosa richiesta ed intimorite, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione Divino Amore, i quali acquista la denuncia, sono subito intervenuti a casa dell’anziano e poco dopo, hanno visto arrivare l’indagato, per ritirare denaro e un assegno, così come aveva richiesto. Bloccato immediatamente ...