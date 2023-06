Roma campione d' Italia Under 16 A e B | Fiorentina ko 3 - 2

Lasupera 3 - 2 la Fiorentina nella finale scudetto del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B confermandosid'Italia di categoria per la seconda stagione consecutiva. A decidere l'...È unache gira alla perfezione , a tratti è pure spettacolare. Ma sul più bello arriva la doccia gelida che dimezza il vantaggio : l'uscita di De Marzi sul calcio d'angolo di Bonanno è imprecisa,...Le prime parole Queste le prime parole di Latorre alla firma del contratto con la squadrad'Italia: 'Sono molto contenta di entrare a far parte dellae della famiglia romanista. Non ...

Under 17, Roma campione d'Italia! Battuta 2-1 l'Inter in finale Corriere dello Sport

La Roma supera 3-2 la Fiorentina nella finale scudetto del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B confermandosi campione d'Italia di categoria per ...(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La Roma supera 3-2 la Fiorentina nella finale scudetto del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B confermandosi campione d'Italia di categoria per la seconda stagione consec ...