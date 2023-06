Roma | accoltella la compagna incinta | arrestato dopo la fuga

(Di lunedì 26 giugno 2023) Hato launa lite violenta ed è scappato. Lei èal settimo mese e ha riportato ferite, fortunatamente non gravi. L’aggressione è avvenuta a, in via dei Due Ponti, nella giornata di domenica. L’aggressore è un uomo di origine tunisina di 42 anni che è stato poi fermato dagli agenti della squadra mobile. La vittima è una donna italiana di 32 anni: è stata colpita al collo, all’orecchio e allo zigomo ed è poi andata in ospedale per le cure del caso. Non è comunque in fin di vita. L’uomo è stato portato in carcere e nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio di convalida davanti al gip: l’accusa è di tentato omicidio. L'articolo LA NOTIZIA.

Un cittadino tunisino di 42 anni è stato fermato per aver accoltellato la compagna, 32enne italiana. Fuori pericolo la donna e il bambino ...