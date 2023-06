Roma | accoltella la compagna incinta | arrestato 42enne

(Di lunedì 26 giugno 2023) Hato laal collo, nonostante fossedi suo figlio. O, forse, proprio per questo. È successo nel pomeriggio di ieri a, in via Due Ponti, intorno alle ore 14:30. Protagonista un uomo nordafricano di 42 anni, che si è avventato contro una 32enne italiana. L’aggressione sotto casa L’uomo ha aggredito la ragazza per motivi ancora da chiarire. Ha impugnato un coltello e, sferrando un fendente, ha colpito la giovante, in stato di gravidanza, al collo. La donna, ferita e spaventata ha iniziato a urlare, chiedendo aiuto. Sul posto si è recata una pattuglia della Squadra Mobile, che è riuscita a individuare e fermare l’uomo. Il, dopo gli accertamenti effettuati dagli agenti, è stato quindi. Al momento per lui l’accusa è di lesioni gravi. La ...

