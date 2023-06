Roma a caccia del Main Sponsor | ecco la richiesta dei Friedkin

...sono previsti movimenti anche sulla fascia sinistra della. Spinazzola, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza e piace in Arabia Saudita. Mourinho anche da quella parte è adi un ...Varia la tipologia di piante che si prevede di mettere a dimora: si va da 104 liquidambar e 184 aceri campestri sul futuro corso Avogadro, 32 peri da fiore in piazza, 69 aceri campestri in via ...... sottolinea lui) suggerisce al figlio del suo amico ed ex dirigente Anas Michele Minenna una specifica linea difensiva ("Cercati un avvocato ache parla ai piani alti e sa con chi prendere il ...

È caccia alla rete di Minenna. Si muove la Procura di Roma ilGiornale.it

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Chiusa la prima edizione del Tech transfer day, la giornata in cui le startup nate negli atenei del Lazio si sono presentate a potenziali investitori ...