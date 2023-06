Rocky 3 | Stallone e la dieta debilitante per il film | Non ricordavo più nemmeno il numero di telefono

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 giugno 2023) La star diha ricordato la preparazione per il terzodella saga e rivelato la sua attuale routine di allenamento. Nel corso di un'intervista, Sylvesterha rivelato le difficoltà dellanecessaria per affrontare le riprese diIII. L'attore ha ricordato lanecessaria a mantenere la sua massa grassa al 2,8% per prepararsi al meglio per l'incontro cinematografico con James "Clubber" Lang, interpretato da Mr. T. "La mia intera colazione consisteva forse in due piccoli biscotti d'avena e riso integrale e 10 tazze di caffè perché volevo mantenere il mio grasso corporeo al 2,8%", ha dettoal Wall Street Journal. "Dimenticavo il miodi. Mangiavo solo tonno. La mia memoria era ...