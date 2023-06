Roberto Vecchioni | “La morte di mio figlio è stata il crollo del mondo ma lo sento dentro di me”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 26 giugno 2023), 80 anni compiuti domenica 25 giugno, si confessa in una lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni per il “Corriere della Sera”. E a proposito del traguardo appena raggiunto dice: “Io credo che sia un’età assolutamente uguale a tante altre. Il tempo ha due funzioni: una esterna, che ci debilita o ci opprime. È come scalare ogni giorno una montagna tremenda: è il nostro fisico. Poi c’è l’altra, con Bergson potremmo dire che è l’interiorità di ciascuno di noi. E questa stagione, che riflette il tempo della coscienza, ha poche variazioni. Magari ha slittamenti intellettuali, ideologici, ma la sua natura, dai vent’anni in poi, non si riduce. Anzi, aumenta ogni ora. È un tempo della vita di cui ti sai appropriare. Si è capaci di custodirlo, di assaporarlo con il pensiero. Mentre il destino ha un peso rilevante nella ...