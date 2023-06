Risultati elezioni regionali regionali Molise | la diretta | Roberti centrodestra sarà il nuovo presidente

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 giugno 2023)in, iin. Va verso la vittoria il. con Francesco. Il suo principale sfidante, Roberto Gravina (sostenuto da M5s, Pd, Si), ha ammesso la sconfitta. Terzo sfidante è Emilio Izzo, per la lista Io non voto i soliti noti. L’affluenza definitiva si è attestata al 47,94%, in calo di oltre quattro punti percentuali rispetto alla precedente tornata. Lo spoglio procede a rilento, ma per il momentoè avanti su Gravina e va verso una probabile vittoria. Gravina ha riconosciuto la sconfitta, dicendo che “l’esito del voto è chiaro”. Iluscente è Donato Toma, eletto in quota Forza Italia dal: si è deciso di non ...