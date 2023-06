Risultati elezioni regionali regionali Molise | la diretta | Roberti centrodestra in vantaggio su Gravina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 giugno 2023)in, iin. Urna chiuse alle 15 di lunedì 26 giugno dopo il voto del 25 e 26: subito iniziato lo scrutinio e si attende l’esito per l’elezione del nuovo Consiglio regionale e del presidente di Regione. La sfida è tra Francesco) e Roberto(sostenuto da M5s, Pd, Si). Terzo sfidante è Emilio Izzo, per la lista Io non voto i soliti noti. L’affluenza definitiva si è attestata al 47,94%, in calo di oltre quattro punti percentuali rispetto alla precedente tornata. Lo spoglio procede a rilento, ma per il momentoè avanti sue va verso una probabile vittoria. Il presidente uscente è Donato Toma, eletto in quota Forza Italia ...