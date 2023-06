RISULTATI | AEW x NJPW Forbidden Door 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 26 giugno 2023) Questa notte in quel di Toronto in Canada è andato in scena l’annuale PPV tenuto in collaborazione da AEW e. Anche quest’anno una serie di incontri inediti e un dream match come quello tra Bryan Danielson e Kazuchika Okada. Diversi i titoli in palio, a partire da quello di campione del mondo AEW di MJF opposto al veterano Hiroshi Tanahashi, mentre Kenny Omega ha affrontato Will Ospreay con il titolo IWGP US in palio. Di seguito trovate tutti idi uno straordinario evento: Zero Hour pre-show Eight Man Tag Team Match: The Mogul Embassy (Bishop Kaun, Brian Cage, Swerve Strickland & Toa Liona) (w/Prince Nana) battono CHAOS (Chuck Taylor, Rocky Romero & Trent Beretta) & El Desperado (12:23) Owen Hart FoundationWomen’s Tournament Quarter Final Match: Athena batte Billie Starkz (7:49) El ...