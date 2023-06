Rissa e spari in via Roma a Giugliano | Cacciapuoti e Iovinella | “Emergenza sicurezza e giovanile”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 26 giugno 2023). “C’è un’in città, si intervenga subito”. Questo il pensiero della politica dopo glie le coltellate avvenute sabato sera in pieno centro, tra viae Corso Campano. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppo di giovani delle “Palazzine” di via Agazzi contro un altro di via Cumana. Dalle parole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.