... proprio in questi giorni invece è arrivata la conferma della fiducia della Juventus, con un nuovo contratto e una nuova scadenza,ora al 30 giugnoSeguono aggiornamenti...al Paris Saint Germain di non aver esercitato la clausola di rinnovo automatico fino al... Una decisionesolo di qualche mese: 'Resterò in Francia nel prossimo campionato e deciderò il ...La dieta era statala scorsa estate dalla coppia Arrivabene - Cherubini in nome di un ... avanza una richiesta da 8 milioni netti all'anno per rinnovare il contratto in scadenza nel. Se ...

Rimandata al 2025 la prima missione privata su Venere Alive Universe Today

Il tecnico della Juventus ha rimandato al mittente l'offerta dell'Al Hilal, rifiutata un'offerta monstre di due anni. Ha solo in mente una cosa. Come riferito da Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri ...Pioggia a catinelle a Piazza Duomo, fulmini e tuoni invece della musica. Rimandata a domani la festa d'inaugurazione del Festival dei Due Mondi a Spoleto. Delusione del pubblico, degli organizzatori e ...